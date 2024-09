Eolie, prove tecniche riuscite; sangue, medicine e merci possono arrivare dalla Sicilia con i droni

Superate le prove per trasporto del sangue e di altro materiale con i droni dalla Sicilia alle Eolie. I primi test sono stati eseguiti con i droni salvavita di AbZero, spin off della Scuola Sant’Anna, per il trasporto tra l’ospedale di Patti e le isole Eolie. Le prime missioni di volo, da Patti verso Vulcano e Lipari, hanno infatti confermato la fattibilità e l’efficacia della soluzione.

«Un progetto avanguardistico - ha spiegato Giuseppe Tortora di AbZero - che rappresenta un passo importante per garantire un servizio salvavita a tutti i pazienti in condizione di necessità, e per avviare anche la sanità siciliana verso la telemedicina del futuro».

Oltre 300 km di volo eseguiti grazie al supporto della Smart Capsule, un contenitore medicale dotato di intelligenza artificiale e provvisto di speciali sensori per il mantenimento della temperatura, del ph, dell’umidità e dell’emolisi del sangue. La capsula è in grado di trasportare in totale sicurezza materiali biomedicali urgenti, come emocomponenti, farmaci e in futuro organi.