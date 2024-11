Sciopero dei trasporti, le corse garantite di traghetti e aliscafi per lo Stretto di Messina e le isole minori

In previsione dello sciopero generale contro la manovra di bilancio proclamato da Cgil e Uil e dalle federazioni di categoria Filt Cgil e UilTrasporti per venerdì 29 novembre, il gruppo Caronte & Tourist e la Liberty Lines hanno predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e per le isole minori individuando navi e lavoratori che dovranno garantire lo svolgimento delle corse.

Nel dettaglio Caronte & Tourist ha comunicato che, nelle quattro ore di sciopero (dalle 9 alle 13) sarà in servizio nello Stretto almeno una nave tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni con partenza ogni ora e venti minuti e una nave ogni ora tra Tremestieri e Villa San Giovanni (per un totale di quattro corse andata e ritorno).

Per quanto riguarda le isole minori saranno in servizio tre navi nelle Eolie; due nelle Egadi e due per le Pelagie. Anche Liberty Lines garantirà le corse essenziali degli aliscafi. Nel corso dello sciopero la logistica sarà riorganizzata nei piazzali d’imbarco e nelle biglietterie a garanzia delle esigenze di sicurezza di lavoratori e passeggeri e per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni commerciali.