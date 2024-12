Caronte & Tourist Isole Minori, Federmar Cisal: «Chiederemo al prefetto di affrontare lo stato di crisi della società»

Altra fumata nera dopo l’incontro tra i dirigenti della Caronte Tourist isole minori e i sindacati per la vertenza che interessa i marittimi. I rappresentanti di Caronte & Tourist hanno confermato le ragioni economiche e organizzative che hanno indotto la società ad adottare misure di razionalizzare che non attengono solo l’ambito delle risorse umane.

La società ha ribadito che «le nuove misure consentono di risparmiare un milione e mezzo di euro, atteso che la convenzione firmata con il ministero dei trasporti dev’essere aggiornata in quanto i prezzi risalgono al 2016. La società, pertanto, non è in grado di affrontare i costi derivanti dall’ attuale gestione del servizio».

La Federmar Cisal e i marittimi con Clara Crocè, segretaria regionale e Sebastiano Previti, responsabile provinciale, hanno espresso la propria contrarietà in quanto le misure adottate dalla società penalizzano i lavoratori che sono costretti a rimanere a bordo due mesi.