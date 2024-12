Finanziaria, dall'anno prossimo ritorna lo sconto sugli aliscafi per i pendolari che lavorano nelle isole minori

Con il nuovo anno i lavoratori pendolari che esplicano attività nelle isole siciliane avranno diritto alle agevolazioni su aliscafi. Lo ha annunciato Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle che ha presentato l’emendamento in Finanziaria all’Ars che è stato approvato.

«La disposizione – spiega - riguarda le agevolazioni economiche per i collegamenti tra le isole minori in favore dei dipendenti pubblici che vi si recano per prestare servizio. Con questa norma diamo una particolare attenzione nei confronti dei cittadini che vivono nelle isole minori che, troppo spesso, subiscono disagi e disparità, garantendo così una continuità nell’erogazione dei servizi pubblici».

La cancellazione delle agevolazioni agli inizi di dicembre per fine contributo, aveva scatenato non poche polemiche soprattutto tra i medici e i docenti: le amministrazioni comunali erano intervenute con una nota inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò, per chiedere anche il riconoscimento del beneficio per i nativi che vivono all’estero, i quali quando tornano nelle loro isole sono costretti a pagare come turisti.