Lipari, approdo di Sottomonastero inagibile: la Regione accelera sui lavori di manutenzione

La Regione si è attivata per il porto principale di Lipari. Nei giorni scorsi il dirigente regionale dell’assessorato delle Infrastrutture, Giancarlo Teresi, assieme al dirigente Mirko Ficarra e al capo area dei lavori pubblici Carmelo Meduri hanno verificato i danni nell'approdo di Sottomonastero che è ancora inagibile. La banchina è sventrata nella parte centrale ed è recintata per vietare l’accesso: le navi e gli aliscafi, infatti, attraccano nello scalo alternativo di Punta Scaliddi.

«Adesso vedremo di accelerare i tempi per quantificare la spesa per questi primi interventi – spiega Teresi –. Sono opere urgenti tenuto conto che ormai alle Eolie si sta avvicinando l’apertura della stagione turistica. In prospettiva per la baia di Lipari bisognerà prevedere un intervento in grande stile per evitare che possano ripetersi questi disastri nel caso di sempre più probabili cicloni».

Gli interventi, oltre a Sottomonastero, riguarderanno le strutture portuali di Canneto, Porticello e Acquacalda e quelle di Vulcano, Stromboli, Ginostra, Filicudi, Alicudi (anche nell’elipista) e Malfa. L’unico porto che ha resistito è stato Panarea dove però occorre sistemare l’impianto elettrico visto che da mesi è al buio mentre la nuova struttura di Vulcano deve essere completata.