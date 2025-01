Isole di Sicilia, tre giorni di sciopero dei dipendenti Siremar: da domani agevolazioni sugli aliscafi per i pendolari

Tre giorni di sciopero da oggi delle navi della Siremar da e per le isole di Sicilia (garantite corse essenziali) per la vertenza che ancora continua tra sindacati e società, ma al ministero dei trasporti giovedì 6 febbraio tra le parti in causa e la Regione, ma da domani scatteranno nuovamente le agevolazioni sugli aliscafi per i lavoratori pendolari.

La Regione difatti l’ha ripristinata per i dipendenti che prestano servizio pubblico. Nei giorni scorsi avevano nuovamente protestato docenti e anche operatori sanitari. Il provvedimento riguarda anche il trasferimento all'interno degli arcipelaghi delle isole minori per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori e per i dipendenti residenti delle isole minori che prestano servizio pubblico in Sicilia. La dotazione finanziaria è per gli anni 2025 (1,6 milioni) 2026 (2 milioni) 2027 (2 milioni).

«In questa occasione – specifica Danilo Conti, coordinatore di Nord chiama Sud alle Eolie - si aggiunge quindi anche la per i residenti che si rechino fuori dalle isole per prestare servizio pubblico».