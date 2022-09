Schifani: il Ponte sullo stretto è un’opera subito cantierabile

«Più che cavallo di battaglia il ponte sullo Stretto è una realtà per la quale ci battiamo da tempo, adesso ci sono i presupposti perché il centrodestra ha sempre voluto l’opera, poi è stato il centrosinistra a parlare di altro». A dirlo è Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione siciliana per il centrodestra, durante una convention elettorale all’hotel Royal, a Messina.

«La procedura sarà semplice - prosegue- il contratto è cantierabile. L’appalto era stato conferito, poi Corrado Passera del governo Monti l’ha cancellato tanto che c’è un contenzioso in essere tra Stato, Impregilo e altre società per 600 milioni di danni, che non so chi li pagherà. Detto questo il ponte è cantierabile, c’è un progetto esecutivo ci sono tutti i presupposti per l’avvio, c’è la volontà politica del sottoscritto e anche del presidente Occhiuto, c’è la volontà politica di tutti i partiti della coalizione nazionale che andranno a governare da qui a qualche giorno».

