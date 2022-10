L'8 novembre Schifani vola a Roma: vertice sul Ponte dello Stretto

L’incontro è fissato per martedì 8 novembre quando il presidente della Regione, Renato Schifani, e il suo omologo della Calabria, Roberto Occhiuto, voleranno a Roma per incontrare il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

«Si parte con la volontà e determinazione giuste per scrivere una pagina di storia della Sicilia», è il commento di Schifani, che ha accolto favorevolmente l’invito, ma anche da parte del vicepremier c’è tutta l’intenzione di imprimere una forte accelerazione al progetto del Ponte sullo Stretto per trovare una soluzione condivisa prima di dare il via alla fase esecutiva.

