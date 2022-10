Salvini illustra all'Ue il progetto del Ponte sullo Stretto: «Sarà un’opera ecocompatibile»

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, vuole accelerare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e si prepara a confrontarsi con l'Unione Europea. E annuncia che sarà un’opera di grande valore anche per l’ambiente. «Stiamo lavorando - afferma in un video su twitter - per dare non all’Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall’aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro». Poi aggiunge: «Stiamo lavorando giorno e notte con tecnici». E sottolinea che «costa di più non farlo che farlo». Nel pomeriggio, conclude, «avrò il primo contatto» con la commissaria europea ai Trasporti e alle Infrastrutture.

