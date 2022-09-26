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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, definitivo: vince Calderone nell'uninominale Sicilia 2 Barcellona-U05 (Sez. 523/523)
I VOTI

Camera, definitivo: vince Calderone nell'uninominale Sicilia 2 Barcellona-U05 (Sez. 523/523)

elezioni 2022, politiche 2022, Messina, Elezioni 2022

CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U05
523 sezioni su 523

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
CALDERONE TOMMASO ANTONINO 60.592 35,4
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 27.000 16,0
- FORZA ITALIA 25.051 14,8
- LEGA PER SALVINI PREMIER 7.097 4,2
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 767 0,5
COSTANTINO VALENTINA 34.748 20,3
- SUD CHIAMA NORD 34.459 20,4
BAGLIO KATIA 34.434 20,1
- MOVIMENTO 5 STELLE 33.985 20,1
ARENA GIUSEPPE 28.694 16,7
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22.499 13,3
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2.292 1,4
- +EUROPA 2.265 1,3
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.082 0,6
PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA 6.518 3,8
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 6.412 3,8
COPPOLINO MARIO PIETRO 3.124 1,8
- ITALEXIT PER L’ITALIA 3.101 1,8
DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE 1.329 0,8
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.320 0,8
DI STEFANO GASPARE 1.177 0,7
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.141 0,7
LA MONICA PATRIZIA 765 0,5
- VITA 748 0,4

490 sezioni su 523

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
CALDERONE TOMMASO ANTONINO 54.828 34,9
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 24.859 16,0
- FORZA ITALIA 22.263 14,3
- LEGA PER SALVINI PREMIER 6.393 4,1
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 713 0,5
BAGLIO KATIA 32.121 20,4
- MOVIMENTO 5 STELLE 31.713 20,4
COSTANTINO VALENTINA 31.493 20,0
- SUD CHIAMA NORD 31.231 20,1
ARENA GIUSEPPE 26.860 17,1
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 21.215 13,7
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2.097 1,4
- +EUROPA 1.996 1,3
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.033 0,7
PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA 6.012 3,8
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 5.918 3,8
COPPOLINO MARIO PIETRO 2.825 1,8
- ITALEXIT PER L’ITALIA 2.804 1,8
DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE 1.227 0,8
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.218 0,8
DI STEFANO GASPARE 1.085 0,7
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.050 0,7
LA MONICA PATRIZIA 712 0,5
- VITA 696 0,5

 

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