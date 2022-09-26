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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, definitivo: Gallo eletto, Siracusano battuta nell'uninominale Sicilia 2 Messina-U06 (Sez. 478/478)
I VOTI

Camera, definitivo: Gallo eletto, Siracusano battuta nell'uninominale Sicilia 2 Messina-U06 (Sez. 478/478)

Messina, Elezioni 2022

CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U06

DATI DEFINITIVI

478 sezioni su 478

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
GALLO FRANCESCO 58.226 32,3
- SUD CHIAMA NORD 57.482 32,6
SIRACUSANO MATILDE 52.473 29,1
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 28.330 16,1
- FORZA ITALIA 14.937 8,5
- LEGA PER SALVINI PREMIER 7.418 4,2
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 720 0,4
D’ANGELO GRAZIA 29.972 16,6
- MOVIMENTO 5 STELLE 29.397 16,7
CALABRO' FELICE 25.890 14,3
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18.291 10,4
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2.815 1,6
- +EUROPA 2.473 1,4
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.038 0,6
MODICA LETTERIA 6.575 3,6
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 6.296 3,6
SPANO' CARLO 3.526 2,0
- ITALEXIT PER L’ITALIA 3.471 2,0
MUCCIARDI FRANCESCO 1.713 1,0
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.616 0,9
BILLE' GIUSEPPE 1.662 0,9
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.629 0,9
MODICA SALVATORE 491 0,3
- VITA 476 0,3

 

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