Messina, si prepara l'arancino più grande del mondo: l'obiettivo è entrare nel Guinness

A Messina ci si prepara per cucinare un arancino da Guinnes. A provarci saranno i titolari del panificio-rosticceria Panyllo, che danno a tutti l'appuntamento a piazza Duomo per sabato 30 settembre. Ad annunciarlo sono proprio loro attraverso un video che sta facendo il giro del web: l'invito per l'evento dal titolo "Megarancino" ha già ottenuto l'adesione di centinaia di utenti che non vedono l'ora di assaggiare la prelibatezza che punta a battere tutti i record.

Attualmente, l'arancino più grande del mondo, che ha ottenuto la certificazione del Guinnes World Record, è quello preparato a Catania. Ha un peso di 32 chili e 720 grammi. A cucinare questo trionfo di sicilianità sono stati tre cuochi catanesi: Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna. La base ha un diametro di cinquanta centimetri. L’altezza è di cinquantuno centimetri. Il record precedente era di “appena” venti chili.