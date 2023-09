L'arancino più grande del mondo? È a Messina, pesa più di 56 chili ed entra nel Guinness

A Messina i titolari della rosticceria Panyllo ce l'hanno fatta: è loro l'arancino più grande del mondo che conquista il Guinnes world record: pesa 56,2 chili. Superato il precedente record di 37,2 chili. Il Megarancino, così il titolo dell'evento che si è tenuto in piazza Duomo, si è aggiudicato il titolo sotto l'occhio attento del giudice Lorenzo Veltri. Gremita la piazza della città dello Stretto, dove tra grandi emozioni e applausi, il re dello street food siciliano è stato portato sul palco.

La pesatura ha confermato il record, tra le urla di gioia di chi in questi giorni ha lavorato per realizzare quello che era un vero e proprio sogno. "Siamo felici per noi, per la nostra città e per tutta la categoria del settore della rosticceria di Messina", hanno detto Davide e Stefano Ferro. Presenti all'evento il sindaco di Messina, Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro.