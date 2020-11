Covid, De Luca: "Divieto a sostare in aree pubbliche. Scuole chiuse fino a screening completato"

"Anche a Messina ci siamo adeguati alle disposizioni nazionali e regionali essendo stata la Sicilia classificata zona gialla. Rimane in vigore il divieto di sostare nelle aree pubbliche compreso strade piazze e parchi. Gli asili nido e ludoteche, pubblici e privati, potranno riaprire da lunedì prossimo mentre le scuole rimarranno chiuse fino a quando saranno completate le attività di screening epidemiologico in base al calendario che sarà reso pubblico oggi unitamente all’ordinanza".

Lo ha dichiarato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, relativamente alla sua ordinanza. Rimarranno aperti gli asili ma non scuole che invece restano chiuse fino al completamento della campagna di screening regionale.

"La raccomandazione per tutti, ovviamente, rimane quella di non comportarci come se il pericolo di contagio non esistesse più. E il professor Antonello Giarratano, componente del Comitato tecnico scientifico regionale per l’emergenza Covid e voce autorevolissima, ha qualche perplessità sul giallo che ha ‘regalato’ alla Sicilia un regime più leggero di restrizione".

