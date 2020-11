De Luca in controtendenza: a Messina scuole chiuse per altri 7 giorni, negozi aperti fino alle 19

"La mia ordinanza resterà in vigore un'altra settimana e quindi tutte le scuole di ordine e grado resteranno chiuse anche la prossima settima e i negozi e gli studi professionali dovranno chiudere alle 19". Lo annuncia nella sua diretta su Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca confermando che l''ordinanza sindacale emanata una settimana fa non cambia, e resterà in vigore, come previsto, ancora per un'altra settimana, nonostante da domenica la Sicilia diventerà "zona gialla".

Reiterata quindi anche la chiusura alle 19 (più trenta minuti di tolleranza), per le attività commerciali della città (supermercati compresi) e studi di professionali di avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti e notai e generalizzato divieto di stazionamento, "Sono poche in città le terapie intensive - aggiunge - ancora disponibili e non mi fido dei dati che ci vengono forniti, quindi non voglio mettere in pericolo la popolazione. Siete liberi di protestare presentare mozioni e ricorsi al tar, non torno sui miei passi, penso innanzitutto alla salute dei cittadini".

