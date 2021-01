Coronavirus, il sindaco di Messina: "Musumeci non fa nulla sui posti letto"

"Musumeci ha fatto benissimo ad incontrare i prefetti per chiedere maggiori controlli, tuttavia allo stesso tempo però dovrebbe intervenire sul suo assessore alla sanità per capire perchè non ha aumentato, come previsto dalla legge, i posti letto in terapia intensiva a Messina". A dirlo oggi durante la sua diretta Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

"La determinazione in zona rossa della Sicilia è provocata dall’aumento dei contagi per cattivi comportamenti dei cittadini - ha aggiunto -, ma anche dalla disponibilità di posti Covid nelle terapie intensive. Ricordo che per la media per legge dei posti letto Messina e provincia non dovrebbero essere di 52 posti letto Covid ma 86".

"Questi posti letto - ha concluso il sindaco di Messina - dovevano essere realizzati in tempo ma così non è stato, quindi se la Regione è zona rossa la colpa è di Musumeci e Razza".

