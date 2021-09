Dalla politica alla musica, il sindaco di Messina De Luca pronto per la sua prima tournèe

Dalla politica alla musica. Cateno De Luca, sindaco di Messina e già in campo come candidato governatore in Sicilia, si prepara alla sua prima tournée, assieme al gruppo 'Peter Pan'.

In giro per la Sicilia si esibiranno anche giovani talenti selezionati da Red Ronnie e Grazia Di Michele, protagonisti con De Luca e i Peter Pan del tour «A modo mio», in programma da ottobre a dicembre con l'obiettivo di raccogliere fondi per la creazione della «casa del musicista», un luogo immaginato come punto di riferimento per il settore e quindi per permettere ai giovani emergenti di confrontarsi, crescere e usufruire di servizi gratuiti finalizzati alla creazione, incisione e al lancio di nuove opere musicali.

Venerdì prossimo, nella Villa Filippina a Palermo, ci sarà la conferenza stampa (ore 11) di presentazione del tour.

A raccontare il significato di questa iniziativa e gli obiettivi ci penseranno la cantautrice Grazia Di Michele e Luciano Fumia, presidente dell’associazione «La casa del musicista». Il tour «A Modo mio» comincerà il prossimo 15 ottobre da Ragusa, per concludersi, il prossimo 19 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Nove le tappe in totale.

