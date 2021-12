Vulcano, il rientro nelle case di notte: la Protezione civile è contraria

«Preoccupazione» per la decisione del sindaco di Lipari di consentire agli abitanti di Vulcano il rientro nelle loro abitazioni anche nelle ore notturne è stata espressa dal Dipartimento della Protezione Civile «vista la situazione di elevata pericolosità che ancora permane sull'isola».

«Rispetto i ruoli e le responsabilità di ciascuno e la decisione del primo cittadino, che rappresenta l’autorità locale sanitaria e di protezione civile, è più che legittima - dice il capo del Dipartimento nazionale, Fabrizio Curcio che ieri sera ha sentito il sindaco esprimendogli la propria preoccupazione - Non mi è difficile comprendere le difficoltà, logistiche e non, che i cittadini di Vulcano hanno vissuto in queste settimane». Però, aggiunge, «i dati relativi alle emissioni di gas che stanno interessando il centro abitato, sebbene in diminuzione, non ci consentono ancora di essere certi della salubrità di quei luoghi». E per questo, conclude Curcio, «ho consigliato al sindaco di adottare il principio di massima cautela e lo stesso consiglio rivolgo ai cittadini dell’Isola.»

Il sindaco Marco Giorgianni aveva detto, nel corso di un incontro con i cittadini, che «la situazione a livello di gas desta ancora preoccupazione - ha riferito - ma negli ultimi giorni c'è stato anche un lieve miglioramento».

Nell’annunciare che «gli abitanti di Vulcano possono tornare nelle loro case anche nelle ore notturne, nella zona rossa», aveva aggiunto che le persone più fragili e soprattutto coloro che hanno problemi respiratori invece dovranno invece continuare ad evitare nelle ore notturne la zona rossa che si estende dal porto di Levante, fino a Sotto Lentia e l'istimo di Vulcanello.

