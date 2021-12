L'Ingv: a Vulcano in calo la temperatura delle fumarole nel cono

A Vulcano, nelle Eolie, continuano le verifiche dell’Ingv sulle condizioni del cratere. Nell’ultimo bollettino si rileva che «la temperatura delle fumarole crateriche continua a mostrare un trend in diminuzione nel cono, mentre i valori rimangono stabili sul fianco interno».

«I valori di flusso di Co2 al suolo in area sommitale - aggiunge l’Ingv - mostrano un trend in diminuzione, rimanendo comunque alti. Il flusso di So2 è su un livello alto. I valori di flusso alla base del cono mostrano trend stabili o in lieve crescita, attestandosi comunque su valori elevati, ad eccezione del sito Faraglione, dove si registrano valori bassi, tipici del background che caratterizza questo sito. I parametri chimico-fisici risultano stabili nei siti Camping Sicilia e Bambara. La sismicità locale - registra ancora l’Ingv - risulta nettamente diminuita e la rete clinometrica mostra una tendenza al rientro delle deformazioni osservate nei mesi scorsi». Gli abitanti dell’isola hanno sollecitato un incontro con gli esperti (Ingv, Protezione civile, Arpa, Ispra e Asp) perché "preoccupati in vista dell’apertura della stagione turistica».

