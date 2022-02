Messina, primo tour politico di Basile: "Rilancio il progetto De Luca"

Prima uscita pubblica di Federico Basile, 44 anni, ex direttore generale del Comune di Messina candidato a sindaco dopo le dimissioni di Cateno De Luca. Era stato lo stesso De Luca a designarlo. Un tour per i villaggi ed i quartieri e una serie di appuntamenti comincia così la sua campagna elettorale: «Sono un candidato vero, non un agnello sacrificale su un altare politico- dice- sono candidato ad amministrare questa città se i messinesi lo vorranno per continuare il progetto di De Luca, un progetto che ho sposato convintamente». Basile, che si è presentato insieme a Danilo Lo Giudice, deputato regionale, e a Pippo Lombardo, presidente di Sicilia Vera, ha rilanciato la politica di De Luca: «Dobbiamo andare avanti - dice - portare risultati ancora più ampi e alzare l’asticella ed è quello che stiamo facendo in questi giorni, programmare tutto in una nuova sfida. Il mio compito non deve essere solo del guardiano dei conti ma di una macchina amministrativa che in questi anni ha dimostrato di saper gestire». «Oggi la politica è cambiata - aggiunge - saper governare una città significa saperla amministrare». Infine la presentazione delle liste: «Stiamo già lavorando, in corsa tante quante ne saranno necessarie»

