Messina, partiti in cerca di candidati a sindaco: per ora c’è solo Basile

In vista delle prossime elezioni amministrative che si dovrebbero svolgere a maggio a Messina, centrodestra e centrosinistra ancora non sono riusciti a trovare i candidati che dovranno sfidare Federico Basile, designato da Cateno De Luca più di un mese fa candidato alla poltrona di primo cittadino. De Luca nel frattempo ha presentato due delle sue cinque liste e Basile ha iniziato la campagna elettorale, mentre negli altri due schieramenti ancora regna l’incertezza. Nel centrodestra sembra una sfida a due tra il deputato nazionale della Lega Nino Germanà, voluto dal leader nazionale Matteo Salvini e dal deputato regionale Minardo, oltre che dalla maggior parte dei partiti d’appoggio al centrodestra e Maurizio Croce ex assessore regionale voluto da Luigi Genovese e e dall’ex deputato Giuseppe Picciolo di Sicilia Furura. Nel centrosinistra l’ala più moderata del Pd penserebbe al senatore Pietro Navarra come candidato che potrebbe raccogliere preferenze anche nel centrodestra e l’ala più a sinistra che proporrebbe Antonella Russo. Questa sera vertice del centrodestra e entro domani del centrosinistra. Non esclusa del tutto ancora l’ipotesi di un candidato civico che possa essere appoggiato da entrambi gli schieramenti lasciando fuori solo alcuni partiti come nella maggioranza del governo nazionale.

