Elezioni a Messina, De Domenico: riorganizzeremo la macchina amministrativa

Un altro pomeriggio tra la gente, concretamente, proprio come è il claim della sua campagna elettorale: Franco De Domenico, candidato del centrosinistra per la carica di sindaco a Messina ha concluso la sua terza tappa tra i villaggi della zona Nord.

Ha incontrato uomini, donne, ragazzi e anziani, ribadendo che gli “effetti di un’amministrazione efficace si poggiano su un’organizzazione della struttura Comunale in grado di dare risposte concrete e nei tempi giusti ai cittadini, in tutte le aree della città’’.

“Puntiamo, quindi, tra le prime azioni della mia amministrazione – ha spiegato De Domenico - a riorganizzare la macchina amministrativa, partendo da un principio per il quale non ammetto compromessi: la legalità non è un obiettivo, ma un nostro presupposto’’.

Il candidato sindaco ha visitato Gesso, Salice, Castanea, Massa San Giorgio e Massa Santa Lucia: “Lo sviluppo di queste aree passa anche dall’agricoltura, che significa occupazione, ma contemporaneamente tutela del territorio, un tema fondamentale, viste le ferite che queste colline, dagli incendi alle frane, hanno subito’’, conclude Franco De Domenico.

