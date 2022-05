Lipari, un centinaio di isolani al corteo funebre per la sanità

Un centinaio di isolani ha preso parte a Lipari al corteo funebre organizzato per protestare contro lo stato della sanità pubblica. Venerdì anche gli eoliani parteciperanno alla manifestazione che si terrà a Palermo davanti alla sede dell’assessorato regionale alla Salute, insieme ai rappresentanti dei comitati che giungeranno da ogni parte della Sicilia.

«Pensiamo sia fondamentale continuare a manifestare in ogni forma contro le vessazioni che il nostro territorio subisce da anni dalle istituzioni», dice Paolo Arena del comitato “L’ospedale di Lipari non si tocca».

