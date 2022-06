Elezioni a Messina: dopo 17 giorni ancora nessun risultato definitivo

Dopo ben 17 giorni dal voto delle ultime amministrative a Messina ancora non ci sono risultati certi sui componenti del consiglio comunale. Già dal primo giorno dopo le elezioni è stato chiaro come l’attribuzione delle preferenze sarebbe stata complicata perchè presidenti e scrutatori erano stati autori di errori a volte clamorosi e grossolani, che hanno rallentato la macchina elettorale. Lo stesso seggio dell’Ufficio centrale guidato dal magistrato Corrado Bonanzinga che si è insediato per fare chiarezza ha dovuto ricontare più volte le schede, e ha fatto sapere che oggi pomeriggio, al più tardi domani, si potrebbe concludere la verifica elettorale con la proclamazione dei 32 consiglieri. Ci sono ancora importanti nodi da sciogliere, primo fra tutti il premio di maggioranza, naturalmente collegato con l’elezione o meno di alcuni consiglieri comunali.

© Riproduzione riservata