Comune di Lipari, Gullo resta sindaco: respinto il ricorso del candidato battuto Orto

Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso del candidato sindaco di Lipari Gaetano Orto. Da valutare quello presentato da Ersilia Pajno e Giovanni Di Vincenzo, vicini sempre alla lista dell'avvocato Orto, relativamente alle schede del seggio numero 2. Il ricorso sarà valutato a gennaio, ma secondo l'attuale sindaco Riccardo Gullo dovrebbe essere ininfluente sull'esito delle scorse elezioni.

Gaetano Orto conferma: «Si mi è arrivato il provvedimento che rigetta il nostro ricorso il che significa che il Tar è entrato nel merito e quindi aspetteremo le motivazioni per valutare. Mentre nel secondo ricorso è stata ammessa la verifica della seconda sezione».

Gaetano Orto era stato battuto per 11 voti dal rivale Gullo, che si insediò nel palazzo di piazza Mazzini. Il team dell'avvocato Orto ha contestato l'esito delle elezioni per una serie di presunte irregolarità che sarebbero state riscontrate durante lo spoglio delle schede in almeno quattro seggi. Circa un centinaio le schede contestate. Orto si è affidato agli avvocati Antonietta Sartorio e Stefano Polizzotto. Gullo a Claudio Rugolo e Marcello Scurria.

Il 12 giugno scorso nel Comune di Lipari che abbraccia sei delle sette isole Eolie (Salina ha tre Comuni: Malfa, Santa Marina e Leni) l’affluenza alle urne fu del 55,03%. Votarono 7.115 persone su 12.929 aventi diritto. Tra i votanti 2.117 hanno messo un segno sul nome di Gullo (che in passato aveva amministrato i comuni di Santa Marina e Leni), 2.106 votarono per Orto, vicesindaco della giunta Giorgianni, che finì all’opposizione assieme ai suoi consiglieri più votati. Terzo classificato Emanuele Carnevale, che raccolse 1.804 preferenze, e poi Annarita Gugliotta, con 956 voti. Le percentuali: 30,32% per Gullo, 30,16% per Orto, 25,83% per Carnevale e 13,69% per Gugliotta. La lista di Gullo si classificò terza, con 1.858 voti. La più votata fu quella di Orto con 2.146 suffragi. Seconda la lista di Carnevale con 1.972 voti (in caso di ricorso accolto di Orto si insedierà come gruppo di minoranza scavalcando i rappresentanti di Gullo). Poi la lista di Gugliotta, con 787 voti.

In collaborazione con Notizarioeolie.it

