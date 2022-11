Natale a Messina, il Comune stanzia altri 300 mila euro

Per il Natale 2022 l’amministrazione comunale di Messina stanzia altri 300 mila euro, oltre ai 500 mila già previsti per un totale di 800 mila euro.

L'obiettivo è quello di creare un maggior ritorno economico per il territorio, realizzando più eventi che possano essere attrattivi per il pubblico durante il periodo di Natale. Il Comune ha quindi deciso di integrare le risorse già predisposte per il piano "Messina città della musica e degli eventi" del 2022.

L'avviso per gli eventi di Natale 2022 è stato pubblicato lo scorso novembre e prevede la realizzazione di eventi di musica, teatro e danza. Previsti anche mercatini, illuminazioni artistiche per i palazzi cittadini, mostre e tanto altro.

La delibera prevede che si dia priorità a quelle proposte che si ritengono maggiormente capaci di attrarre pubblico e quindi creare un ritorno economico “privilegiando - si legge nel documento -, l'originalità, qualità artistica e professionale della proposta al fine di aumentare l'appeal del territorio e garantire la crescita della competitività imprenditoriale”.

A seguito dell'avviso pubblico dello scorso novembre, sono già pervenute al Comune oltre 200 proposte di eventi musicali, artistici, dell'artigianato.

