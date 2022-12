Ponte sullo Stretto, Salvini: «Mi contattano tanti privati che vorrebbero investire»

Per il Ponte sullo Stretto di Messina «mi stanno contattando tanti privati che nell’Italia ci credono e nell’Italia vorrebbero investire. Penso anche a un nuovo Piano Casa». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine di una visita al cantiere della Metro C a Roma.

«Sul Ponte abbiamo riportato in vita la società e l’abbiamo rifinanziata - ha proseguito Salvini -. Poi spetta agli ingegneri fare il loro lavoro. L’obiettivo è entro due anni partire coi lavori. Non avere il Ponte costa alla sola Sicilia 6 miliardi di euro all’anno, oltre al danno ambientale e climatico. Secondo uno studio di ingegneri per il Rotary siciliano, il Ponte farebbe risparmiare 140.000 tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera».

«È un’opera straordinaria - ha concluso Salvini - alla quale dedicherò tutta l’attenzione necessaria. E i fondi sono sicuro che si troveranno».

