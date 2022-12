Emendamento inammissibile: il tribunale di Lipari verso la chiusura

Torna a farsi incombente il pericolo di chiusura della sede del tribunale di Lipari. «Il nostro emendamento alla legge di bilancio - riferisce il capogruppo democratico in commissione Giustizia alla Camera, Federico Gianassi -, che impediva la chiusura delle sezioni distaccate dei tribunali delle Eolie e dell’Isola d’Elba, è stato ritenuto inammissibile. Questa decisione mette a rischio sedi di particolare importanza per la funzionalità della giustizia. Le sezioni di Lipari e di Porto Ferraio interessano infatti rispettivamente gli altri comuni e delle Eolie e gli 8 comuni dell’Elba. Il nostro emendamento aveva l’obiettivo di prorogarne per il momento di un anno la chiusura. Come Partito democratico proseguiremo certamente questa battaglia in tutte le sedi parlamentari».

