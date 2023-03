Stromboli, vertice a Palermo per verificare se è possibile riaprire ai turisti il cratere

«A Stromboli per la riapertura del cratere, o quanto meno per riallungare il tragitto che conduce sulla montagna, si stanno valutando tutte le ipotesi. Se le condizioni attuali lo consentiranno cercheremo di superare l’attuale limite di 290 metri». Lo dice Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, dopo il vertice che si è tenuto a Palermo alla presidenza della Regione. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’assessorato territorio e ambiente, della Protezione civile, del Dipartimento Foreste Demaniali, del Genio Civile di Messina e del Comune di Lipari.

«Per accelerare l’iter, dal momento che c’è la necessità di rendere fruibili anche i sentieri in vista della stagione turistica - spiega Gullo subito dopo la riunione di Palermo - , si pensa anche di realizzare una variante proprio per questo stiamo lavorando a livello istituzionale per andare avanti in un’isola che dopo gli incendi e le bombe d’acqua continua a patire non poche sofferenze, cosi’ come anche Vulcano che continua a fare i conti con l’emergenza gas». Poi aggiunge: «Tutto continuerà con i dovuti accorgimenti che saranno concordati tra l’ente attuatore (Genio Civile di Messina) e gli altri enti competenti, in particolare il Dipartimento Foreste Demaniali. Sui tempi c’è la necessità di accelerare, ma nessuno è attualmente in grado di definirli. Speriamo presto».

A Stromboli, ma anche a Vulcano tra gli isolani e gli operatori turistici c’è grandissima preoccupazione per i tempi, che potrebbero essere lunghi. Nelle ultime settimane nelle due isole ci sono stati 22 escursionisti multati (500 euro ciascuno) dai carabinieri.

© Riproduzione riservata