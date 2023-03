Stromboli, accelerata per autorizzare le escursioni a quota 400 metri

Potrebbero tornare sullo Stromboli, già a fine mese, le escursioni sino a quota 400 metri. Al momento non è possibile superare i 290 metri, limite fissato il 4 dicembre dello scorso anno dopo l’intensificazione dell’attività vulcanica che generò anche una piccola onda di tsunami.

L’innalzamento della quota, attesa dall’economia isolana legata alle escursioni sul vulcano, dovrebbe avvenire, dopo un’ordinanza sindacale emessa di concerto con la Protezione civile, con accorgimenti per tutelare la pubblica incolumità e garantire la massima sicurezza nelle escursioni. Sul tema sono in corso contatti tra l’amministrazione comunale di Lipari, la Protezione civile nazionale e regionale e i vulcanologi. Un’analogo studio è in corso anche per la scalata al cratere «La fossa» nell’isola di Vulcano.

