Salvini incontra i sindacati: «Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà transitabile nel 2032»

«Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine di un incontro con i sindacati al ministero.

«Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia - aveva detto nel corso dell'incontro - è una priorità, anche perché stiamo investendo circa trenta miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni». In questo quadro di «forti investimenti» nel Mezzogiorno, ha continuato Salvini, «il Ponte ha senso ed è prioritario» anche per rendere «ancora più fruttuosi gli interventi».

