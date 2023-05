Alluvione a Stromboli, arrivano i primi 8 milioni di euro per gli interventi urgenti

E’ stata accreditata a favore del commissario delegato per l’emergenza alluvionale a Stromboli, Riccardo Gullo, la somma di 7.925.000 euro pari al 50% delle risorse assegnate, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, con la quale sono state deliberate le somme per fare fronte agli interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 12 agosto 2022 nell’isola eoliana.

L’accreditamento consentirà l’avvio dell’iter per la progettazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza proposte dal commissario incaricato, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che in una nota esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto che consentirà la realizzazione del programma d’interventi, condiviso con la popolazione, per assicurare in tempi ragionevoli un ritorno alla normalità.

