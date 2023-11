Messina, è morta a 78 anni Angela Bottari: una delle prime donne parlamentari della storia

E Antonella Russo: "Tutta la città deve renderti omaggio, tutte le donne devono ringraziarti e, per farlo, devono seguire il tuo esempio. Grazie Angela Bottari per le battaglie che hai condotto per la tua amata Messina, per la Sicilia, per i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini italiani. Grazie per il tanto che hai fatto per me! Sei stata il mio supporto politico e umano, il mio sostegno quando mi lamentavo di qualcosa, la mia calma quando mordevo il freno. Sei stata maestra di vita e di diritti. Nemmeno ricordo quanti cazziatoni mi hai fatto quando non concordavi su ciò che dicevo e che facevo, quando avevamo opinioni diverse e litigavamo al telefono, e subito dopo ci chiamavamo per fare pace, e io mi rendevo conto che avevi ragione tu. Adesso a chi chiederò la sua approvazione, anche con un semplice gesto della testa? Anche con un semplice sguardo? Tu sei stata la guida di tutti, ma soprattutto delle donne e delle persone in difficoltà, degli ultimi, di coloro a cui gli altri non pensano. Tu hai amato la politica e il tuo partito, e ogni singolo componente del tuo partito. Hai amato le donne e gli ultimi. Hai amato tutti! Avevamo da realizzare un sogno insieme per questa città, e chissà che non si realizzi con te che ci guidi in altro modo. Donna autentica, vera combattente, vera politica. Donna tra le donne e sempre, costantemente, a tutela delle donne. Come nessun’altra! Grazie!".

"È morta Angela Bottari: Era comunista nell'anima. La sua vita l'ha passata tra battaglie politiche e civili sempre in prima linea e dalla parte delle donne. Già parlamentare nazionale è sua la prima proposta di legge contro la violenza sessuale. Ciao, Angela", ha scritto Tonino Frisina.