I danni per l'incendio di Stromboli, il Comune dice sì alla campagna pubblicitaria risarcitoria della Rai

No al risarcimento di 260 mila euro, giudicato irrisorio, sì alla campagna pubblicitaria della Rai. Il sindaco Riccardo Gullo ha inoltrato la richiesta alla dirigente Maria Pia Ammirati di Rai Fiction. «In relazione all’incendio del 25-26 maggio 2022 – sostiene il primo cittadino eoliano – divampato durante le riprese del filmato “Protezione civile”, la cui produzione esecutiva ha affidato la stessa Rai alla società “11 Marzo film srl”, che ha messo a dura prova gli abitanti dell’isola di Stromboli e causato notevoli danni, e a seguito della precorsa corrispondenza, riferisco che nel corso dell’ultimo incontro con la cittadinanza dell’isola, è emersa la volontà di attivare ogni forma di dialogo con la stessa società a seguito della decisione della Rai di non mandare in onda il filmato strombolano».

Sì alla promozione dell’isola

«Nell’ambito della stessa riunione – puntualizza il capo dell’amministrazione comunale di Lipari - sono emersi, diversamente da quella precedente riguardante lo stesso argomento, il desiderio di intraprendere i necessari contatti per concordare un programma di promozione dell’isola di Stromboli nell’ambito della vostra attività istituzionale, mentre è stata rigettata la proposta della società incaricata per la produzione del film, la quale si limitava a respingere qualsiasi addebito di responsabilità e ad offrire un irrisorio risarcimento». Secondo Gullo, «è del tutto evidente che la decisione di non mandare in onda il film ha trovato il favore della popolazione e ha contribuito a rivalutare la proposta fatta precedentemente riguardante la valorizzazione e la promozione delle peculiarità dell’isola».

E Gullo conclude: «Resto disponibile a definire con gli abitanti di Stromboli un programma di promozione dell’isola nell’ambito della vostra attività istituzionale».

Sulla vicenda è anche in corso una inchiesta della procura della Repubblica di Barcellona e ci sono indagate tredici persone.