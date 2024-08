Stromboli di nuovo devastata dal maltempo: piomba sull'isola il nuovo capo della Protezione civile nazionale

A Stromboli, dopo la recente bomba d’acqua che ha messo nuovamente in ginocchio l’isola, soprattutto nel borgo di Piscità, prima visita del nuovo capo della Protezione nazionale, Fabio Ciciliano, il quale ha tenuto una riunione tecnica-operativa con il sindaco Riccardo Gullo, il vicario del prefetto Patrizia Adorno, le forze dell’ordine, le autorità di Protezione civile del territorio e i centri di competenza.

Tema dell’incontro le emergenze vissute da Stromboli in questi due anni: l’alluvione del 2022, collegata al versamento dei detriti avvenuto durante la pioggia del 18 agosto scorso, e gli eventi vulcanici che hanno determinato i vari passaggi di allerta degli ultimi mesi.

Gullo ha sottolineato l’urgenza di snellire i tempi delle procedure necessarie per mettere in sicurezza l’abitato di Stromboli: a fronte dei finanziamenti stanziati per l’emergenza 2022, infatti, le opere di sistemazione dei torrenti sono vincolate all’attesa dei pareri di valutazione di incidenza ambientale che richiedono tempi troppo lunghi, non compatibili con interventi emergenziali.

«Se non riusciamo ad avere una deroga sui tempi per ottenere le valutazioni di incidenza ambientale, necessarie in un territorio vincolato come il nostro per via della riserva naturale orientata in cui ricade, non riusciremo a realizzare le opere prima dei soliti 3 anni necessari per le opere pubbliche. Questo non è assolutamente compatibile con situazioni di emergenza alle quali purtroppo siamo continuamente esposti».