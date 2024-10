Isole Eolie ancora affollate di turisti ma la richiesta alla Regione di prorogare i servizi di collegamento viene bocciata

Nelle Eolie, con belle giornate di sole, continua la lunga estate con un notevole afflusso turistico soprattutto di visitatori stranieri, ma sono scattati gli itinerari-orari della stagione invernale, tra il malumore degli operatori turistici, albergatori e naturalmente delle quattro amministrazioni comunali.

I sindaci delle isole minori avevano già richiesto di prorogare i collegamenti fino a fine ottobre, ma senza successo. «Con sorpresa e delusione – dice il deputato regionale Dario Safina del Pd - abbiamo appreso che l’amministrazione Schifani ha respinto questa richiesta, sostenendo che il prolungamento comporterebbe un costo insostenibile per la Regione, aggravato anche dalla necessità di far entrare i mezzi in cantiere per le attività di manutenzione. Questa decisione non tiene conto del fatto che, negli anni precedenti, tale proroga era stata regolarmente concessa per le prime settimane d’autunno».

Il deputato Safina sostiene che «nell’ambito del documento di economia e finanza regionale 2025/2027, si parla di razionalizzare e ottimizzare i servizi di collegamento tra la Sicilia e le isole minori, ma non si fa menzione di alcun impegno concreto verso la destagionalizzazione turistica, se non con un generico riferimento all’ottimizzazione della rete e degli orari del trasporto pubblico».