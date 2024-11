A Lipari nascerà la Casa di comunità, costerà due milioni di fondi Pnrr

In seguito alla delibera del Consiglio comunale che aveva bocciato la deroga urbanistica per la costruzione della casa di comunità, finanziata con fondi del Pnrr e prevista per Lipari con appalto già affidato, il 16 ottobre scorso Cucci comunicò al Comune di aver stornato il finanziamento altrove.

«Si perdeva, così, - spiega il sindaco Gullo - l’opportunità per le Eolie di migliorare i propri servizi sanitari di prossimità, l’assistenza territoriale e dei servizi sociali. Invece dopo il tenace lavoro di questa amministrazione, il direttore generale ha confermato che il finanziamento resta destinato alla casa di comunità delle Isole Eolie, che sarà realizzata a Lipari. In uno dei precedenti consigli comunali era stato il presidente Nuccio Russo ad avere proposto di utilizzare parte dei locali dell’ospedale per realizzare l’opera. È stato quindi dato incarico al responsabile dell'apposito servizio dell'assessorato a Massimiliano Maisano, ingegnere, di recarsi a Lipari per relazionare sulla Casa di comunità.

