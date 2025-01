Università, Mattarella a Messina per l'inaugurazione dell'anno accademico: la diretta su Tgs

L'accoglienza del capo dello Stato avverrà in due momenti distinti. Alle 11 in prima battuta saranno il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco Federico Basile che lo aspetteranno quando arriverà in auto davanti al teatro. All'ingresso del vittorio Emanuele, invece, i padroni di casa, cioè la rettrice Giovanna Spatari e il presidente dell'Ente Orazio Miloro.

Il segnale sarà quando il corazziere isserà sul pennone del teatro il sigillo della presidenza della repubblica. Questo vorrà dire che Sergio Mattarella sta per arrivare. Il cerimoniale dell'inaugurazione dell'anno accademico domani si intersecherà con quello del Quirinale per una giornata che Messina ricorderà a lungo.

Saranno mille i presenti in platea nei palchi e in galleria, oltre la metà si sono prenotati attraverso una piattaforma digitale attivata dall'università per dare a tutti le medesime possibilità di partecipare. Una cinquantina i giornalisti accreditati per una trentina di testate.

La cerimonia sarò aperta dalla rettrice Giovanna Spatari. Quindi ci sarà l'intervento del rappresentante del personale tecnico amministrativo Domenico Quartarone e di Chiara Furlan rappresentante degli studenti.

Al Capo dello Stato verràpoi conferito il dottorato honoris causa. La laudatio sarà affidata al Presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, mentre la motivazione del conferimento sarà enunciata da Daniela Novarese, Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche e Delegata all’Archivio Storico UniMe.

Successivamente il Presidente Mattarella terrà la sua lectio doctoralis.