Stromboli, 100 mila euro per le ceneri vulcaniche: esplodono le polemiche

La due giorni è stata caratterizzata da riunioni tecniche e sopralluoghi con il sindaco Riccardo Gullo, e anche Protezione civile nazionale e da esperti dell’Università di Firenze e dell’Ingv. Intanto, per affrontare la ricorrente necessità di pulire le strade dai detriti, è stato ottenuto il riconoscimento dell’indennità Ceneri Vulcaniche di 100 mila euro.

Per i sopralluoghi sono esplose le polemiche. Il sindaco Gullo non ha permesso ad alcuni cittadini di poter partecipare. E critiche sono piovute da Rosa Oliva, presidente della Pro Loco e da Gianluca Giuffrè, responsabile di Fratelli di Italia sezione Eolie e coordinatore comitato di Ginostra. Per loro solidarietà è giunta dal gruppo consiliare d’opposizione guidato da Gaetano Orto, e dal presidente provinciale di Fdi Giosuè Giardina, da Annarita Gugliotta del movimento “Il coraggio di credere” e da Pino Galluzzo, deputato regionale del partito della Meloni.

«In relazione a quanto appreso dalle dichiarazioni - puntualizza Gullo – è il caso di precisare che nessun cittadino, magari appartenente ad un partito politico, è stato allontanato perché stava osservando qualcosa e che non risulta che lo stesso cittadino a cui si allude facesse parte dei componenti del sopralluogo tecnico».

Foto NotiziarioEolie.it