Decreto Infrastrutture, la spinta di Salvini per il Ponte sullo Stretto

Matteo Salvini non molla sul Ponte sullo Stretto, e fa approvare in Consiglio dei ministri un decreto legge Infrastrutture che favorisce la società concessionaria nella realizzazione: ok al progetto anche in varie fasi, più elasticità sugli aumenti dei costi, più dipendenti del Gruppo Ferrovie in distacco alla Stretto di Messina.

Il decreto Infrastrutture autorizza il Mit ad approvare il progetto esecutivo «anche per fasi costruttive», invece che “entro il 31 luglio 2024», come era previsto inizialmente nel decreto sul Ponte del marzo 2023. In pratica, alla società Stretto di Messina viene tolto il vincolo di presentare il progetto entro luglio di quest’anno, e le viene permesso di presentarlo «a pezzi».

Il dl Infrastrutture approvato oggi amplia il margine di manovra sugli aumenti dei costi in corso d’opera. Questi dovranno essere calcolati in base al rapporto tra le tariffe del 2023 e quelle del 2021, come prevedeva il decreto Ponte dell’anno scorso. Ma viene inserita la clausola «laddove applicabili» queste tariffe. Gli aumenti dovranno comunque essere asseverati da «uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, individuati dal Mit» Il decreto amplia il numero dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello stato che possono essere distaccati alla Stretto di Messina, che salgono da 100 a 150.