Sanità, conclusi i lavori al pronto soccorso dell'ospedale Martino: l'apertura entro dicembre

Completati oggi i lavori dell’area interna del pronto soccorso dell’ospedale Martino di Messina. La prossima settimana verranno consegnati gli arredi e le apparecchiature elettromedicali. La struttura aprirà ai pazienti entro dicembre.

«Fin dal mio arrivo - dice il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - il pronto soccorso ha rappresentato una priorità e il 31 ottobre era la data che avevamo previsto per questo primo step. Continuiamo a lavorare per consentire l’avvio dell’attività sanitaria. Il pronto soccorso è come un gate, è la principale porta di accesso a tutti i nostri servizi. La sua messa in funzione consentirà di poter agevolare anche i percorsi di emergenza urgenza, vista la vicinanza con la radiologia e le aree più intensive».