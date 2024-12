Ospedale di Lipari, l'assessore Volo: «Non ci saranno provvedimenti restrittivi anzi miglioramento dei servizi»

«All’ospedale di Lipari non ci saranno provvedimenti restrittivi, anzi miglioramento dei servizi». L’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, lo ha detto a chiare lettere in un incontro che a Palermo presso l’Ars ha tenuto con il sindaco Riccardo Gullo e l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Cristina Roccella.

Sia il primo cittadino e l’amministratore Roccella hanno manifestato le attuali criticità che vi sono nel presidio ospedaliero eoliano: mancanza di medici e anche attrezzature vetuste e carenti.

L'incontro è avvenuto proprio nel giorno in cui si riuniva la commissione salute dell’Ars dedicata ad altre realtà siciliane. Per il sindaco Gullo la riunione «è stata particolarmente produttiva per le risposte ottenute dall’assessore Volo rispetto al futuro dell’ospedale di Lipari».

Sull’incontro in trasferta, sarcastico è stato il commento dei consiglieri comunali d’opposizione. Gaetano Orto, Adolfo Sabatini, Cristina Dante, Raffaele Rifici e Giorgia Santamaria: «Abbiamo appreso con curiosità – e, diciamolo con ironia, della riunione a Palermo. Ma guarda caso – puntualizzano - il loro slancio verso Palermo avviene proprio dopo che si è diffusa la notizia dell’appuntamento fissato dai capigruppo consiliari con la stessa assessore Volo».