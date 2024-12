Lipari e Mistretta, i dirigenti medici che lavoreranno negli ospedali disagiati saranno incentivati

«I dirigenti medici che lavoreranno negli ospedali disagiati di Lipari e Mistretta saranno incentivati attraverso il conferimento di un incarico di alta professionalità». Lo riferisce il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.

«Per la prima volta, nell'impossibilità di inventarci benefit economici non previsti dal contratto collettivo di lavoro – spiega Cucci - quando è stato firmato il regolamento per gli incarichi dirigenziali, la direzione strategica dell'Asp ha ottenuto questa opportunità. Sul solco già tracciato dall'assessorato alla Salute, anche l'Asp, difatti ha inteso offrire un contributo concreto e tangibile per provare in ogni modo a garantire servizi di qualità in un periodo di cronica carenza di medici. Si sta anche lavorando su altre agevolazioni indirette (abbonamenti trasporto e realizzazione foresteria)».

Il provvedimento in generale riguarda le professioni sanitarie. «Inoltre – aggiunge Giancarlo Niutta, direttore amministrativo dell’Asp – abbiamo emesso un avviso per l'individuazione di strutture alberghiere presenti sul territorio di Lipari nei pressi del presidio ospedaliero disponibili a mettere a disposizione otto camere singole da utilizzare dai dirigenti medici Asp di Messina che sosterranno sull'isola quando operano in regime di prestazioni aggiuntive». Foto notiziarioeolie.it