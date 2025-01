Trapianto di rene per un paziente di Lipari grazie alla collaborazione con l'Ismett di Palermo

Trapianto renale all'Ismett di Palermo per Antonio Ferlazzo, un eoliano di 58 anni, in dialisi da 8 anni. Nonostante il maltempo, il paziente - grazie al prezioso coordinamento dell'unità operativa di nefrologia e dialisi di Lipari - è giunto rapidamente nel capoluogo siciliano per sottoporsi all'intervento chirurgico.

Dopo il trapianto Ferlazzo ha ripreso la funzionalità renale: determinante il lavoro svolto dai dottori Salvatore Messina e Concetta Gerbino e dalle infermiere Masha Boltin, Giusy Portelli, Graziella Zaia, Daniela Picone e dalla caposala Antonella Portelli. Il centro dialisi si conferma sempre più il fiore all'occhiello dell'ospedale eoliano: sono già stati diversi gli isolani, che dopo il trapianto di rene, stati seguiti per anni nella struttura di Lipari.

Foto NotiziarioEolie.it