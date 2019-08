Superenalotto, a Sant'Agata di Militello un "5" da 25mila euro

Sicilia a segno nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 17 agosto un giocatore di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, ha centrato un "5" da 25.771,25 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso la ricevitoria “ Fontana”, di via Medici 167.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 51,4 milioni di euro, terzo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato la scorsa settimana, il 13 agosto, con 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

