Musica, Argerich e Rivera chiudono Taormina Opera Stars

Martha Argerich e Daniel Rivera - accompagnati dall’orchestra diretta da Gianna Fratta - chiudono stasera alle 21.30, al Teatro Antico, il festival «Taormina Opera Stars».

L'evento è organizzato da Maurizio Gullotta, con la direzione artistica di Davide Dellisanti. Per la prima volta a Taormina, la pianista argentina eseguirà il Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore di Franz Liszt; il suo connazionale Rivera proporrà il Concerto in La minore di Edvard Grieg. ANSA

