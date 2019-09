A Brolo è nato Nicolò, il bimbo con 13 nonni

È nato a Brolo, nel Messinese, Nicolò Bonfiglio, bimbo con una famiglia da record composta da tredici nonni. Tra l'ultimo arrivato e la più anziana trisavola intercorrono ben cinque generazioni. Tutti in forma e pronti ad accudire il piccolo.

Nicolò è un amabile angioletto, figlio di una coppia di Brolo, Francesco Bonfiglio, e Vera Marziano, nato nell’ospedale di Patti, che può vantare al suo attivo un primato, quello di avere una discendenza da guinness, formata da quattro nonni, otto bisnonni ed una trisavola Maria Ricciardello, di ben 95 anni, bisnonna di papà Francesco, natio di Brolo.

E come dimenticare gli zii, tantissimi, per quattro generazioni che di sicuro, c’è da scommetterci, non faranno mancare l’amore all’ultimo arrivato della numerosa famiglia. Tante generazioni, dai genitori, mamma Vera Marziano, 23 anni e papà, Francesco Bonfiglio, 28 anni, alla trisavola, anche lei pronta a dar una mano per cambiare pannolini e preparare poppate.

E la nonna materna Rosy Di Nardo, donna attiva ed energica che per festeggiare l’arrivo del nipotino ha preparato un pranzo luculliano per tutti, al settimo cielo commenta: “Da oggi potete chiamarmi nonna… in tutte le lingue del mondo”. Oltre al numeroso stuolo di nonni, il piccolo Nicolò, nato lo scorso 10 settembre all’ospedale pattese “Barone Romeo”, vanta anche ben quattro generazioni tra zie e zii, pronti a viziarlo.

Il primato, fino allo scorso febbraio era detenuto dalla piccola Chloe, di Termini Imerese, in provincia di Palermo, con i suoi 12 nonni. Anche in questo caso il nucleo familiare è composto dai genitori Giorgio Elia e Rosalia D’Angelo, entrambi 20 anni, dai nonni materni, Massimiliano D’Angelo e Daniela Ceraulo, dai nonni paterni, Carmela Sabatino e Giuseppe Elia, dai bisnonni paterni, Gioacchino Sabatino e Paolina Bonsignore, e dai bisnonni materni Vincenzo D’Angelo, Rosalia Severino e Teresa Fagiana. Decana della famiglia, la trisavola paterna, Anna Balsamo, di appena 78 anni, anche lei in pole position per cambiare pannolini.

Nella foto la famiglia da record a Brolo: da sinistra il piccolo Nicolò con con i genitori Vera Marziano e Francesco Bonfiglio, con i nonni Salvatore Marziano, Rosy Di Nardo, Nicola Bonfiglio, Carmelina Contenta e i bisnonni Dorina Capizzi, Tindaro Di Nardo, Francesco Bonfiglio, Maria Lenzo, Tindara Favazzi e Vincenzo Contenta.

