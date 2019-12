Coccole e bellezza in store a Messina, l'evento con Enzo Miccio e Ellen Hidding

Pomeriggio di coccole e bellezza nello store "Griffe La Beautic" di Messina, in occasione dell'evento GriffeMas, venerdì 20 dicembre dalle ore 18, in via Maddalena 47. Collaborano all'iniziativa i brand Lancome, Helena Rubinstein, Yves Saint Laurent e Biotherm.

L’evento vedrà ospiti d’eccezione Enzo Miccio, wedding designer e conduttore televisivo, e Ellen Hidding modella e conduttrice televisiva. Durante il pomeriggio in store verranno scelte 5 clienti per essere coccolate da un make up artist e consigliate da Enzo Miccio.

© Riproduzione riservata