Mamma aquila protagonista nei Nebrodi, in diretta schiusa e primo volo dei piccoli: guarda il video

Appassionati di natura a raccolta per un nuovo evento che vede come protagonista l’aquila dei Nebrodi. In questi giorni, infatti, si possono seguire in diretta video la schiusa e i primi voli degli aquilotti. Un evento unico e magico insieme per mamma aquila ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina.

Clicca qui per assistere alla diretta video.

Dopo il 2019, dunque, la natura si rigenera con un evento che si ripete. Questo di Alcara, nei pressi delle Rocche del Crasto, è luogo ideale per la nidificazione dell’aquila reale. Lì vicino c'è anche la grotta del Lauro, meta di escursionisti.

© Riproduzione riservata