Lipari, la spiaggia di Portinente: dove il mare depositò la cassa con il corpo di San Bartolomeo

A Lipari gli abitanti sono legali al litorale di Portinente, dove sono in programma lavori di recupero appena appaltati dalla Regione, soprattutto per un evento considerato prodigioso: l'arrivo sulla spiaggia della cassa contenente il corpo di San Bartolomeo, subito eletto a patrono delle Eolie.

Fu ucciso in Armenia dai pagani. Le spoglie del Santo il 13 di febbraio dell'anno di grazia 264 vennero rinvenute in una cassa di marmo dopo essere state gettate in mare, in modo che i cristiani non potessero più mostrare la loro fede. Ma la cassa, invece di giacere sui fondali, galleggiò e spinta dalla forze delle acque, raggiunse la piccola spiaggia. Fu accolta da Agatone, primo vescovo dell’isola, che in sogno era stato avvisato da un Angelo del miracoloso arrivo. La popolazione eoliana, esultante per essere stata gratificata ed onorata ad accogliere il grande dispensatore della fede cristiana , elesse San Bartolomeo patrono delle isole Eolie. E viene festeggiato ben quattro volte l’anno con in processione la spettacolare statua d’argento, perché in frangenti delicati (terremoti, mareggiate…) ha sempre protetto gli eoliani.

